Велогонщик Медер умер после падения на этапе многодневной гонки «Тур Швейцарии»

Велогонщик Джино Медер скончался после падения на этапе многодневной гонки «Тур Швейцарии». Об этом в пятницу, 16 июня, сообщила пресс-служба бахрейнской велокоманды Bahrain Victorious, за которую он выступал.

«Мы должны сообщить о кончине Джино Медер. В пятницу, 16 июня, после очень серьезной аварии на пятом этапе Tour de Suisse Джино проиграл битву за восстановление после тяжелых травм, которые он получил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после инцидента на высокой скорости, который накануне произошел на последнем спуске этапа, 26-летний спортсмен был реанимирован на месте медицинским персоналом. прежде чем его доставили на вертолете в больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось.

«Мы опустошены потерей нашего выдающегося велосипедиста Джино Мэдера. Его талант, самоотверженность и энтузиазм вдохновляли всех нас. Он был не только чрезвычайно талантливым велосипедистом, но и отличным человеком», — сказал управляющий директор команды Милан Эрцен, чьи слова приводит пресс-служба.

5 июня сообщалось о смерти самого высокого баскетболиста России Николая Рогожкина в возрасте 29 лет. Спортсмен, чей рост составлял 222 см, умер 5 мая. Перед этим ему стало плохо на одной из тренировок. Врачи диагностировали менингит и ввели его в искусственную кому, но не смогли ему помочь.