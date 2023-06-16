Минпромторг и «Рэнера» заключили контракт с Калининградской областью
Предприятие «Росатома» «Рэнера» совместно с Минпромторгом и правительством Калининградской области заключили в пятницу, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) контракт о производстве литий-ионных аккумуляторных батарей.
Документ подписали вице-премьер РФ, глава Минпроторга Денис Мантуров, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и гендиректор ООО «Рэнера» Александр Камашев. Также на подписании контракта присутствовал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
«Мы благодарны коллегам из «Росатома» за выбор нашего региона для реализации этой площадки. Для нас важно, что у нас в регионе помимо нового производства появляется госкорпорация», — отметил Алиханов.
Он подчеркнул важность того, что произведенная предприятием продукция будет пользоваться спросом среди потребителей.
Также на ПМЭФ подписали соглашение о взаимодействии Минпромторга и «Росатома».
Накануне «Росатом» подписал несколько соглашений с российскими и иностранными партнерами в рамках ПМЭФ. В частности, входящее в состав госкомпании АО «НоваВинд» заключило меморандум с Мьянмой о строительстве ветропарков общей мощностью 172 МВт.