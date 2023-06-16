Минсельзох спрогнозировал снижение сбора овощей в новых регионах в 2023 году
Сбор овощей в новых регионах России в 2023 году снизится из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом 16 июня сообщил журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
«По урожаю, который мы ожидаем <...> порядка 3 млн т зерновых мы можем собрать там, наверное, 1,5 млн т масличных. Овощи традиционно являются продукцией, которая там производится. С учетом последних событий, может быть, по овощам будет некоторое падение, с учетом событий на Каховской ГЭС. Думаю, что это определенным образом скажется», — сказал глава Минсельхоза.
Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.
По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
14 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что регион смог пережить катастрофу на Каховской ГЭС с минимальными жертвами. Он подчеркнул, что после того, как вода после прорыва дамбы сойдет, одной из важных задач станет обеспечение санитарной и экологической безопасности в зоне чрезвычайной ситуации.
В результате разрушения Каховской ГЭС, согласно последним данным, 25 человек погибли, еще 17 человек пропали без вести.
По состоянию на 16 июня, более 820 жителей региона получили выплаты на 8,2 млн рублей после подтопления из-за разрушения станции.