Реклама
Прямой эфир
Авто
В московском каршеринге появились электромобили «Москвич 3e»
Экономика
Путин указал на уровень инфляции в 2,9% в России
Экономика
Голикова заявила о снижении уровня безработицы в России в будущем
Армия
Балицкий заявил о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону на запорожском фронте
Экономика
В Гознаке заявили о завершении модернизации рублевых банкнот до конца года
Экономика
Путин заявил, что РФ никогда и никого не выгоняла с российского рынка
Экономика
Мантуров предложил компенсировать ущерб заводов от ВСУ за счет иностранных компаний
Экономика
Силуанов заявил о росте реальных доходов россиян с конца 2022 года
Туризм
В ОАЭ выразили надежду принять в 2023 году 1 млн российских туристов
Общество
Путин заявил о выходе 1,7 млн россиян из-за черты бедности в 2022 году
Политика
В ГД не удивились желанию Болгарии присоединиться к поставкам боеприпасов Киеву
Экономика
Минпромторг и «Рэнера» заключили контракт с Калининградской областью
Сюжет:

Росбанк и VK подписали меморандум о сотрудничестве на полях ПМЭФ

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росбанк и VK подписали меморандум о сотрудничестве в области развития технологий для финансовой индустрии. Соглашение было достигнуто в пятницу, 16 июня, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Компании, в частности, договорились о совместном развитии и продвижении сервисов, а также об обмене экспертизой в области IT.

Первым этапом партнерства станет внедрение платформы корпоративных коммуникаций, которая призвана упростить взаимодействие сотрудников банка. Дополнительно прорабатывается развитие облачных сервисов и технологий для хранения, обработки и аналитики данных.

«Мы стремимся быть технологическими лидерами в банковской сфере. И у Росбанка, и у VK есть большой опыт создания уникальных диджитал-продуктов, которые широко востребованы потребителями в нашей стране. Уверены, что наше сотрудничество будет эффективным и плодотворным», — сказала председатель правления Росбанка Наталья Воеводина.

Генеральный директор VK Владимир Кириенко в свою очередь отметил, что финансовый сектор остается одним из лидеров внедрения технологических решений на рынке и VK как технологический игрок вкладывает инвестиции в разработку корпоративных решений, в том числе для банковской сферы.

«Совместно с Росбанком мы намерены развивать актуальные цифровые продукты, которые обеспечат эффективное и комфортное взаимодействие сотрудников, бизнеса и пользователей. Уверен, что вместе с коллегами из Росбанка мы создадим качественно новый уровень сервиса в финтех-индустрии», — добавил он.

Меморандум не имеет ограничения по срокам и подразумевает разнообразную интеграцию Росбанка и VK в сегментах IT и банкинга.

Платформы и содержание: что значит для рынка сделка между VK и «Яндексом»
VK может стать крупнейшим интернет-холдингом с аудиторией в 95% российских пользователей

Накануне на форуме VK заключил соглашение о стратегическом партнерстве с компанией «Лукойл». Среди ключевых направлений партнерства — развитие решений для виртуализации инфраструктуры на базе частного облака Private Cloud от VK. Они станут основой для оптимизации работы с большими массивами данных и разработки сервисов. Еще одним вектором сотрудничества станет внедрение сервисов корпоративных коммуникаций VK WorkSpace, включая суперприложение VK Teams, корпоративную почту и файловое хранилище, которые упростят взаимодействие сотрудников между собой и партнерами компании.

ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы этого года звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023