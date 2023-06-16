Пушилин заявил о контроле российскими силами линии соприкосновения в ДНР

Российские силы контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин 16 июня.

«По всей линии фронта ситуация остается тяжелой, напряженной, но абсолютно контролируемой. Оперативная ситуация всё же на стороне Вооруженных сил РФ», — сказал он ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают активные действия на авдеевском направлении, но силы РФ также контролируют ситуацию.

Кроме того, по словам врио главы ДНР, ситуация в районе Времевского выступа стабилизировалась за последнюю ночь, несмотря на несколько попыток украинских боевиков атаковать в районе населенного пункта Макаровка.

Ранее в этот день в Министерстве обороны РФ сообщили о продолжающихся потерях ВСУ на южнодонецком направлении в ходе безуспешных попыток наступательных действий. По данным военного ведомства, за сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, а также пять боевых бронированных машин.

До этого, 15 июня, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Известиям», что США могут сильно разочароваться в контрнаступлении ВСУ. Джабаров указал на то, что украинские боевики теряют огромное количество западной техники, что является шоком для стран НАТО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.