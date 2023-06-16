«Долину родников» в Калужской области признали памятником природы

«Долину родников» в Калужской области включили в список природно-заповедного фонда. Объект официально находится под охраной государства.

Новый памятник природы находится недалеко от Боровска в пойме реки Протвы. Об этом сообщает газета «Весть». «Долина родников» располагается между храмом Святого Николая Чудотворца и Пафнутьев-Боровским монастырем.

Территория отличается большим количеством родников, также там обустроены купели, пруд и искусственный водопад. В «Долине родников» обнаружено больше 250 видов растений, порядка 25 видов рыб, 70 видов птиц и 16 видов млекопитающих.

Ранее сообщалось, что новую особо охраняемую природную территорию создадут в Пензенской области. Памятник природы находится в 4,8 км от Заречного. Высокую ценность представляет яртышник шлемоносный, который растет на данной территории.