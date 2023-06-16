«Роснефть» заключила соглашения о сотрудничестве с тремя сибирскими регионами

«Роснефть» заключила соглашения о сотрудничестве с Красноярским краем, Югрой и Тюменской областью. Документы подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение с правительством Красноярского края предполагает взаимодействие сторон при реализации в регионе промышленных, финансовых и социальных программ, а также создание благоприятных условий для разведки и добычи углеводородов. В частности, достигнута договоренность о сотрудничестве по таким стратегическим проектам «Роснефти», как «Восток Ойл», Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское месторождения, а также проект модернизации Ачинского нефтеперерабатывающего завода.

Документ также предусматривает реализацию совместных проектов в области охраны окружающей среды, в сфере развития промышленного и научного потенциала края, а также импортозамещения. Кроме того, «Роснефть» будет оказывать региону содействие в вопросах социально-экономического развития, укрепления социальной стабильности, повышения качества и доступности образования, а также реализации программ по кадровому обеспечению инвестиционных проектов.

Соглашение с правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлено на создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для ведения хозяйственной деятельности в регионе. «Роснефть» будет оказывать поддержку развитию промышленного и научного потенциала Югры, привлекая на тендерной основе местные предприятия, а также поддерживать мероприятия и проекты в социальной сфере.

«Компания и правительство Югры намерены объединить усилия в реализации инвестиционных проектов, повышении эффективности геологоразведочных работ на территории округа, создании благоприятных условий для изучения участков недр, внедрении современных технологий в сфере геологоразведки, добычи, транспортировки и переработки нефти, газа и обеспечения потребителей качественными нефтепродуктами», — рассказали в пресс-службе «Роснефти».

Участники соглашения также договорились развивать сотрудничество в области природоохранной деятельности, включая сохранение ценных биоресурсов и обеспечение пожарной безопасности на территории автономного округа.

С Тюменской областью «Роснефть» договорилась о сотрудничестве по вопросам создания благоприятных условий для развития минерально-сырьевой базы и добычи сложных в разработке запасов углеводородов, а также вовлечения промышленных предприятий региона в производственные и логистические цепочки компании. Кроме того, «Роснефть» будет содействовать развитию энергетического потенциала Тюменской области. Стороны также намерены реализовывать региональные социально-экономические программы и проекты по охране природы.