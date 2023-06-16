Реклама
Прямой эфир
Авто
В московском каршеринге появились электромобили «Москвич 3e»
Общество
Генпрокурор РФ анонсировал новый вид надзора по защите бизнеса
Экономика
Голикова заявила о 6 млн занятых с заработком ниже уровня МРОТ
Армия
Более 10 тыс. военнослужащих получили спецвыплаты за уничтожение техники ВСУ
Экономика
В Гознаке заявили о завершении модернизации рублевых банкнот до конца года
Мир
Экс-глава МИД Австрии заявила о находящейся в коме мировой дипломатии
Экономика
Силуанов заявил о росте реальных доходов россиян с конца 2022 года
Туризм
В ОАЭ выразили надежду принять в 2023 году 1 млн российских туристов
Экономика
Греф указал на максимально успешное прохождение экономикой РФ трудного периода
Экономика
Глава «Аэрофлота» предложил отрасли попробовать жить без госсубсидий
Экономика
Стасишин заявил о росте строящегося ИЖС на территории России
Политика
Путин начал встречу с президентом ОАЭ на ПМЭФ-2023
Сюжет:

«Роснефть» заключила соглашения о сотрудничестве с тремя сибирскими регионами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Роснефть» заключила соглашения о сотрудничестве с Красноярским краем, Югрой и Тюменской областью. Документы подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение с правительством Красноярского края предполагает взаимодействие сторон при реализации в регионе промышленных, финансовых и социальных программ, а также создание благоприятных условий для разведки и добычи углеводородов. В частности, достигнута договоренность о сотрудничестве по таким стратегическим проектам «Роснефти», как «Восток Ойл», Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское месторождения, а также проект модернизации Ачинского нефтеперерабатывающего завода.

Документ также предусматривает реализацию совместных проектов в области охраны окружающей среды, в сфере развития промышленного и научного потенциала края, а также импортозамещения. Кроме того, «Роснефть» будет оказывать региону содействие в вопросах социально-экономического развития, укрепления социальной стабильности, повышения качества и доступности образования, а также реализации программ по кадровому обеспечению инвестиционных проектов.

Соглашение с правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлено на создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для ведения хозяйственной деятельности в регионе. «Роснефть» будет оказывать поддержку развитию промышленного и научного потенциала Югры, привлекая на тендерной основе местные предприятия, а также поддерживать мероприятия и проекты в социальной сфере.

«Компания и правительство Югры намерены объединить усилия в реализации инвестиционных проектов, повышении эффективности геологоразведочных работ на территории округа, создании благоприятных условий для изучения участков недр, внедрении современных технологий в сфере геологоразведки, добычи, транспортировки и переработки нефти, газа и обеспечения потребителей качественными нефтепродуктами», — рассказали в пресс-службе «Роснефти».

Участники соглашения также договорились развивать сотрудничество в области природоохранной деятельности, включая сохранение ценных биоресурсов и обеспечение пожарной безопасности на территории автономного округа.

С Тюменской областью «Роснефть» договорилась о сотрудничестве по вопросам создания благоприятных условий для развития минерально-сырьевой базы и добычи сложных в разработке запасов углеводородов, а также вовлечения промышленных предприятий региона в производственные и логистические цепочки компании. Кроме того, «Роснефть» будет содействовать развитию энергетического потенциала Тюменской области. Стороны также намерены реализовывать региональные социально-экономические программы и проекты по охране природы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023