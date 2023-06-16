Установление и оспаривание отцовства в 2023 году — что нужно знать

Установление отцовства — процедура признания мужчины отцом ребенка. Чаще всего она носит добровольный характер, однако иногда одному из родителей или взрослому ребенку приходится отстаивать свои права в суде. О том, как проходит установление и оспаривание отцовства, читайте в материале «Известий».

Установление отцовства в добровольном порядке в 2023 году

Отцом ребенка по умолчанию считается супруг матери или ее бывший муж, если развод состоялся не более 300 дней назад.

Если родители не были женаты, они могут подать заявление на установление отцовства в один день с регистрацией рождения. Сделать это можно лично в отделении загса или в многофункциональном центре (МФЦ). С собой родителям необходимо принести паспорта и квитанцию об оплате госпошлины. Заявление матерью, и отцом подписывается на месте, в присутствии сотрудника учреждения, в которое они обратились.

Установить отцовство можно во время беременности. Для этого дополнительно потребуется справка из женской консультации, в которой состоит на учете мать. После этого родители должны выбрать будущему малышу имя и решить, чью фамилию он будет носить. Этот вариант установления отцовства удобен, если один из родителей не сможет присутствовать при регистрации рождения.

Женщина также может зарегистрировать рождение ребенка. В таком случае графа «отец» останется пустой или ее заполнят со слов матери. Если после этого будет установлено отцовство, документ заменят.

Установление отцовства через суд в 2023 году

В спорной ситуации для установления отцовства можно обратиться в суд. Подать иск может родитель, опекун или человек, содержащий ребенка на иждивении или сам ребенок после 18 лет.

Обращение в судебную инстанцию требуется в том случае, если отец мертв или не хочет признавать ребенка, а также если мать не дает установить отцовство. Подать иск также может биологический отец ребенка, если в документах о рождении указан другой мужчина, например, бывший муж матери.

Чаще всего установление отцовства через суд нужно для взыскания алиментов с недобросовестного родителя или ради подтверждения права ребенка на наследство. Помимо этого, если отец мертв, его ребенку могут назначить пенсию по потере кормильца.

Для признания отцовства в суде потребуются доказательства. Подойдет всё, что имеет отношение к делу: письма, подарки, совместные фотографии, переписка отца с матерью или ребенком в мессенджерах и соцсетях, показания свидетелей. Если этого окажется недостаточно, будет назначена ДНК экспертиза.

Иск об установлении отцовства направляется в районный суд по месту жительства ответчика. К нему прилагаются копии удостоверения личности истца и свидетельства о рождении ребенка, квитанция об уплате госпошлины за исковое заявление, доказательства отцовства и свидетельство о смерти, если отец мертв. Пакет документов необходимо дополнить уведомлением о вручении или направлении копии иска ответчику, без него суд не назначит заседание.

Если установить отцовство намерен совершеннолетний ребенок, он должен будет составить письменное согласие на эту процедуру.

Установление отцовства в 2023 году — исковое заявление

В исковом заявлении должны содержаться личные и паспортные данные родителей, адрес проживания или последнего места нахождения ответчика. Они обычно выносятся в шапку документа.

В основной части обозначают события, которые привели к появлению на свет ребенка, а также причины, по которым не был заключен брак или добровольно установлено отцовство. Затем перечисляются доказательства, требования истца, свидетели и документы, приложенные к заявлению.

Несмотря на то, что исковое заявление имеет стандартную форму, при его составлении желательно проконсультироваться с юристом, чтобы избежать ошибок.

Установление отцовства после смерти отца в 2023 году

Установить отцовство после смерти мужчины получится только через суд. Подать иск имеют право те же лица, что и в случае с живым отцом, при этом также принимаются любые доказательства.

Зачастую, если при жизни мужчина признавал себя отцом, общался с ребенком, заботился о нем, и этому есть подтверждения, ДНК экспертиза не назначается. Для исследования генного материала может потребоваться эксгумация, поэтому к такому способу прибегают редко.

Иногда требуется установить отцовство в отношении ребенка без согласия матери, если женщина мертва, недееспособна, пропала без вести или лишилась родительских прав. В таком случае не обязательно обращаться в суд, но отец должен получить разрешение органов опеки.

Список необходимых для этой процедуры документов будет разным в зависимости от обстоятельств дела, возраста ребенка и других факторов. Однако с большой вероятностью потребуются:

паспорт отца;

свидетельство о смерти матери или копия решения суда о лишении родительских прав, признании женщины недееспособной или пропавшей без вести;

свидетельство о рождении;

единый жилищный документ.

Оспаривание отцовства в 2023 году

У мужчины есть возможность оспорить отцовство, если он указан в качестве отца, но фактически не является им, а также в случае, если установление отцовства было произведено по поддельным документам или по принуждению, но только в судебном порядке.

Истцом может выступать сам мужчина, совершеннолетний ребенок, его мать, опекун или человек, содержащий ребенка на иждивении. Суд рассмотрит дело, даже если истец решил оспорить отцовство через много лет после рождения ребенка — у таких исков нет срока давности.

Однако если мужчина знал, что ребенок ему не родной, но всё равно добровольно установил отцовство, оспорить этот статус не получится. Это касается и ситуаций, когда супруг согласился на искусственное оплодотворение.

Оспаривание отцовства наследниками в 2023 году

С августа 2022 года оспорить отцовство могут и наследники лица, указанного в качестве отца ребенка. Такой иск будет удовлетворен, если установление отцовства было произведено по подложным документам или без свободного волеизъявления мужчины.

Оспаривание отцовства в 2023 году — алименты

Согласно Семейному кодексу России, родители должны материально обеспечивать своих детей до 18 лет или недееспособных совершеннолетних детей. Если мать и отец не состоят в браке, один из них обязан выплачивать второму алименты — средства на содержание ребенка.

В судебной практике более распространены случаи, когда алименты платит отец. Однако если отцовство оспорено, выплаты прекращаются. При этом возврат потраченных средств не производится, так как это ставит под угрозу интересы ребенка. Исключение составляют следующие ситуации:

суд отменил решение о выплате алиментов, так как оно было основано на заведомо ложной информации или поддельных документах;

соглашение о выплате алиментов было составлено под влиянием угроз, насилия, шантажа или обмана;

документы, относящиеся к алиментным выплатам, были поддельными (исполнительный лист, соглашение об уплате алиментов, решение суда и др.).

В таком случае компенсацию отцу должно предоставить виновное лицо. Использование денег со счета несовершеннолетнего при этом не допускается.