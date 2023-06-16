Вице-президент VK рассказала о социальной миссии компании

Вице-президент VK по маркетингу Инна Походня в пятницу, 16 июня, на сессии «Digital контент в культуре: онлайн трансляции VS новые цифровые продукты» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала о социальной миссии компании.

«Абсолютно точно есть некая социальная миссия, которую мы видим перед собой. Потому что лайки — это выражение чего-то», — отметила она.

По словам Инны Походня, первое, что важно — это системная совместная работа.

«Мы точно не сможем стать для театра или музея мерилом что правильно, а что неправильно. Но мы договариваемся в рамках партнерства, какой цели мы хотим достичь, для кого, для чего, как, с какими результатами. У нас два 2 млн сообществ всего, из них очень много посвященных культуре. Мы расскажем, как правильно вести страницу сообщества «ВКонтакте». Это партнерская работа, я не считаю ее подсобной», — сказала она.

Вице-президент VK по маркетингу отметила, что компания готова помогать и выделяет гранты на различные проекты.

«Нужна сквозная нить, мы должны понимать, что от страницы в интернете, от страницы в сообществе до того, что человек пришел ножками и увидел в офлайне в музее — один путь, его нельзя разделить. Вместе, в партнерстве, мы абсолютно точно найдем правильный формат. И тогда это будут успешные проекты, которые уже есть, и которые мы хотим масштабировать», — заключила она.

Ранее, 15 июня, гендиректор социальной сети «ВКонтакте» Марина Краснова дала советы по привлечению зрителей к просмотру видеоконтента. По ее словам, интерактив — это следующий шаг в привлечении аудитории. В совместном просмотре могут принимать участие и сами создатели контента, которые вместе со зрителями могут тут же обсуждать увиденное. Кроме того, по словам Красновой, полезным инструментом являются короткие видеонарезки — клипы.