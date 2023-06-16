Перспективы развития Северного морского пути обсудили в рамках ПМЭФ-2023

Устойчивое развитие Северного морского пути, его перспективы и потребности российских компаний в судах ледокольного класса обсудили участники сессии «Северный морской путь. Итоги и планы», которая состоялась на Петербургском международном экономическом форуме. Мероприятие прошло в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператор событий — Фонд Росконгресс.

«Северный морской путь — это, в первую очередь, маршрут на азиатские рынки, часть мировой логистики. Расстояние от Мурманска до Шанхая составляет 7 тыс. миль, в обратную сторону, через Гибралтар и Суэцкий пролив — 12,5 тыс. миль. Безопасность, технологичность и устойчивость Севморпути с каждым днем становится все более очевидными все большему количеству партнеров. Это новый маршрут мировой логистики и коридор будущего. При этом есть и минусы: лед и продолжительность открытой навигации. Но мы научились ходить во льдах безопасно и эффективно», — сообщил специальный представитель по вопросам развития Арктики Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Владимир Панов.

По его словам, на сегодняшний день специалистам удалось обеспечить взаимодействие со всеми грузоотправителями, улучшить прогнозирование ледовых условий: каждый рейс спланирован и обеспечен ледокольным сопровождением. В то же время важнейшими задачами на текущий момент являются обеспечение кадрами и введение в эксплуатацию новых ледоколов, резюмировал он.

Первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов отметил, что в организации мировой логистики назрели изменения, и весь объем грузооборота между Азией и Европой не может быть отправлен исключительно традиционными логистическими маршрутами. Он также напомнил, что в Арктической зоне находятся 75% запасов горючего газа России, а Севморпуть является транспортной артерией, которая позволит вывозить грузы из территорий Крайнего Севера.

«Необходимо создавать и развивать инфраструктуру, в том числе береговую инфраструктуру, которая позволит, осваивая территории Сибири и Дальнего Востока, выйти на трассы Северного морского пути. Это и внутренние водные пути, и портовая инфраструктура, и флот. Уже сейчас заложено огромное количество судов, этот перспективный заказ, конечно, положительным образом скажется на отрасли. Мы эту работу продолжим», — отметил он.

Кроме того, научный сотрудник Научно-исследовательского института океанической политики Фонда мира Сасакавы Сакико Хатайа подчеркнула важность освоения Северного морского пути на фоне аварии контейнеровоза в Суэцком канале в 2021 году, когда соответствующая транспортная артерия оказалась недоступной для использования.

«Навигация по Северному морскому пути, скорее всего, будет возможна в течение всего года, такие технические возможности имеются. Именно поэтому все больше стран думают об этом пути как об альтернативном пути для своих грузов. Японский город Хоккайдо мог бы стать перевалочным пунктом. Северный морской путь — это возможность диверсификации. Нужно проводить экономическую оценку этого пути, необходима работа ученых и необходимы новые регуляторные меры от международного сообщества, чтобы этот путь работал более стабильно», —заявила Сакико Хатайа.

Участие в сессии также приняли вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК Норильский никель» Андрей Грачев, заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Эдуард Гудков, Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, генеральный директор и председатель правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов и генеральный директор ООО «ГДК Баимская» Георгий Фотин.

Сессия «Северный морской путь. Итоги и планы» состоялась на стенде Минвостокразвития России «Арктика — территория диалога». Деловая программа стенда включает проведение порядка 15 мероприятий, часть из которых вошла в план председательства России в Арктическом совете. Среди них дискуссии «Сохранение и мониторинг биоразнообразия», «Русская Арктика — центр притяжения. ООПТ XXI века» и «Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий».