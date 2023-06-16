Аналитик рассказала об изменении курса доллара в течение следующей недели

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова спрогнозировала в пятницу, 16 июня, как будет меняться курс доллара в ближайшие дни.

По словам эксперта, в последнее американская валюта стала дешеветь, так как Федеральная резервная система (ФРС) США впервые более чем за год взяла паузу в повышении процентных ставок, и это ослабило доллар к мировым резервным валютам.

«На следующей неделе доллар может попытаться взять реванш и попробовать достичь уровней в 84,5—85 рублей, особенно на фоне заявления вице-премьера правительства России Андрея Белоусова относительно того, что «оптимальным курсом» рубля для России он уже считает 80—90 рублей вместо прошлогодней цели в 70—80 рублей», — сказала Мильчакова в беседе с RT.

По мнению аналитика, поскольку цены на нефть возобновили рост, неопределенность вокруг решения ФРС уже не действует на валютный рынок.

Накануне первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар является оптимальный для российской экономики, сообщает телеканал «Звезда».

Он подчеркнул, что в настоящее время рубль находится в более-менее комфортной для экономики зоне, сообщает телеканал «360».

Днем ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с «Известиями» заявил, что рубль продолжает ослабевать по отношению к иностранным валютам из-за падения цен на нефть и давления на него из-за геополитических рисков. Эксперт не исключил роста курса доллара до 89 рублей.

Вместе с тем 13 июня инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин озвучил «Известиям» прогноз, согласно которому в базовом сценарии на текущей неделе ожидается пик ослабления российской валюты и ее разворот с умеренным движением к 81–82 рублям за доллар.