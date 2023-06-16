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На ПМЭФ поддержали проведение регулярных проверок подакцизной продукции

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Несмотря на мораторий, необходимо проводить регулярные проверки подакцизной продукции, согласились участники сессии «Борьба с контрафактом как общее дело всей страны», состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума.

Участники сессии отметили, что нелегальный рынок табачной продукции на фоне моратория на проверки бизнеса вырос в 2022 году еще на 1 млрд сигарет. При этом тенденции к снижению этого объема не наблюдается.

По мнению директора по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Россия Сергея Глушкова, переломить тренд удастся только при условии эффективной правоприменительной практики «на земле», поэтому важно вовлечение регионов в борьбу с нелегальной торговлей. В качестве финансового стимулирования регионов предлагается перераспределять часть табачных акцизов в региональные бюджеты.

Эту инициативу, предложенную Советом Федерации и Счетной Палатой, поддерживает Минпромторг, заявила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

«Единственный способ сократить контрафакт – создать полноценную систему управления рисками всеми контрольно-надзорными органами и осуществление ими контрольно-надзорной деятельности с применением риск-ориентированного подхода. Снижение нелегального рынка табака только на 1 процентный пункт обеспечивает поступление 6,5 млрд рублей дополнительных акцизов в бюджет», - добавила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

Председатель совета директоров ЦРПТ (оператор цифровой маркировки) Михаил Дубин подчеркнул, что система «Честный знак» станет основой риск-ориентированного подхода. По его словам, контроль будет фокусироваться на недобросовестных компаниях, снижая нагрузку на легальных производителей.

Сопредседатель экспертного совета Госдумы по развитию конкуренции на рынках никотинсодержащей продукции, вопросам государственного регулирования отношений в сфере производства и оборота табачной и инновационной никотинсодержащей продукции Сергей Катасонов предложил вывести алкогольную, табачную и никотинсодержащую продукцию из-под действия моратория.


По данным ННЦК на конец 2022 года, доля нелегального рынка табачной продукции составляет порядка 13%. Это обходится российскому бюджету, по экспертным оценкам, в не менее 115 млрд рублей недополученных акцизов и НДС только за 2022 год.

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