Силуанов заявил о росте реальных доходов россиян с конца 2022 года

В Минфине отметили рост реальных доходов граждан за 2022 года, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов 16 июня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

«С конца прошлого года, и в этом году видим рост реальных доходов населения», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Кроме того, министр также ожидает «неплохих результатов в экономике» по итогам текущего года. По его словам, вопросы с инфляцией и безработицей в России на данный момент на отличных показателях, а главным приоритетом для правительства сейчас является уберечь население после всех ограничений.

Накануне Силуанов в интервью «Известиям» на ПМЭФ сообщил, что перед экономикой России в текущих условиях стоит множество вызовов, но правительство понимает, как на них реагировать. По его словам, страна успешно справляется с проблемами, возникшими в связи введением западных санкций, и будет справляться и в будущем.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин, где намерен дать оценку российской экономике.

До этого, 6 июня, сообщалось, что количество россиян с доходом выше среднего увеличилось на 9,4 млн человек в 2022 году, до 53,1 млн. По данным исследования FinExpertiza, доля населения с ежемесячными доходами от 45 тыс. рублей, то есть выше среднероссийского уровня, выросла до 36,2%.