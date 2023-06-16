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Росгвардейцы в ЛНР обезвредили взрывное устройство весом в тонну

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Фото: t.me/RosgvardOfficial
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство (СВУ) весом в тонну. Об этом рассказали в пятницу, 16 июня, в пресс-службе Росгвардии.

Со ссылкой на представителей военной контрразведки ФСБ РФ пресс-служба ведомства сообщила, что на территории республики российские военнослужащие отряда специального назначения обнаружили недалеко от трассы между населенными пунктами замаскированную позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе ее осмотра росгвардейцы заметили концы провода, уходящие в сторону трассы.

После этого при помощи минно-розыскной собаки по кличке Айша под дорожным полотном им удалось обнаружить СВУ. Находка оказалась подготовленным для подрыва фугасом большой мощности. Взрывное устройство состояло из 40 полиэтиленовых мешков в заводской упаковке весом в 25 кг каждый, содержащих, предположительно, взрывчатое вещество аммонит. Взрывателем должен был послужить деревянный ящик с тротилом весом также в 25 кг и установленный внутри него электродетонатор.

Саперы обезвредили бомбу, а ее составные части передали в экспертно-криминалистический центр для дальнейшей экспертизы.

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Ранее, 2 июня, корреспондент «Известий» Ярослав Богат сообщил, что в ЛНР в течение двух недель российские военные инженеры нашли и уничтожили около 400 боеприпасов различного типа.

В конце мая Минобороны показало работу саперов-десантников. Расчет установки разминирования УР-77 «Метеорит» ВДВ получил задачу проделать проход в минно-взрывных заграждениях противника, а также уничтожить личный состав ВСУ в обнаруженном опорном пункте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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