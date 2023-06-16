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Мурашко сообщил о повышенном интересе к медобразованию в РФ у иностранцев

Мурашко: иностранцы проявляют повышенный интерес к медицинскому образованию в РФ
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Иностранные студенты всё больше интересуются российский медицинским образованием. Об этом сообщил 16 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Сегодня после кризиса, связанного с пандемией, огромный запрос на медицинское образование. В нашей стране количество запросов от иностранных студентов растет и растет очень быстро», — отметил он на сессии «Международное сотрудничество во имя здоровья».

По данным главы Минздрава, сегодня в России обучается больше 75 тыс. иностранных студентов, и количество желающих обучаться в РФ увеличивается.

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Ранее, 23 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину, Минтруду, Минюсту и Минэкономразвития подготовить план по увеличению бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим направлениям и наиболее востребованным медицинским специальностям. Было поручено увеличить контрольные цифры приема на бюджетные места по наиболее востребованным медицинским специальностям не только в университетах, но и колледжах.

В декабре 2022 года «Известиям» в пресс-службе Россотрудничества сообщили, что Россия с 1 сентября на 18% увеличит количество бюджетных мест в вузах для европейцев в рамках правительственной квоты. Если на 2022/23 учебный период власти выделяли 1255 мест для студентов из стран Европы, то в следующем учебном году в российских вузах бесплатно смогут обучаться уже 1482 человека.

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