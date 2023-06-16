Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 2023 — когда и где смотреть обращение главы государства

С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге проходит ежегодное деловое мероприятие — Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). По традиции на пленарном заседании выступит президент России Владимир Путин. Глава государства даст оценку текущей экономической ситуации и выскажется по актуальным вопросам международной повестки. Где и когда смотреть выступление президента на ПМЭФ 2023 — читайте в материале «Известий».

Выступление Путина на ПМЭФ 2023 — когда и во сколько смотреть

Традиционно речь российского лидера на ПМЭФ считается одним из четырех главных обращений президента в году наравне с прямой линией, ежегодной пресс-конференцией и посланием Федеральному собранию.

В 2023 году глава государства очно обратится с речью к участникам ПМЭФ в пятницу, 16 июня. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ориентировочно выступление начнется в 14:00. За речью российского лидера последует дискуссия. Модерировать заседание с участием Путина а будет американский политолог Дмитрий Саймс.

Выступление Путина на ПМЭФ 2023 — где смотреть

Телеканал «Известия» и портал iz.ru организуют прямую трансляцию выступления Путина. Прямой эфир будет доступен по ссылке на сайте.

О чем будет говорить Путин на ПМЭФ 2023

По словам Пескова, в ходе выступления российский лидер даст оценки ситуации в мире и очертит планы на перспективу. Представитель Кремля уточнил, что речь президента будет объемной.

Завершив выступление, российский лидер останется в Санкт-Петербурге, где 17 июня у него пройдет встреча с представителями африканских государств.