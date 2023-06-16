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СМИ сообщили об аресте главы Украинской ассоциации футбола по делу о хищениях

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Фото: commons.wikimedia.org/Дніпропетровська обласна державна адміністрація
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Главу Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко арестовали на 60 суток, сообщил украинский портал FootballHub 16 июня.

Сообщается, что Шевченковский районный суд города Львова постановил взять Павелко под стражу на 60 дней — до 14 августа 2023 года. Залог в размере $270 тыс. перечислят в казну Украины.

В феврале 2023 года суд отстранил Павелко от должности до 17 марта, отстранение продлевалось дважды.

Уголовное дело расследовалось с 2021 года, позже, в ноябре 2022 года, Печерский суд арестовал Павелко с возможностью выхода под залог в размере $270 тыс. Позднее УАФ внесла залог, благодаря которому он вышел на свободу.

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Павелко предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы».

Павелко возглавляет УАФ с 2015 года. С 2019 года он входит в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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