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«Аэрофлот» планирует запустить рейсы на Бали осенью

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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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«Аэрофлот» планирует запустить рейсы в Денпасар (Бали) в сентябре-октябре этого года, перевозчик прорабатывает процедуру с авиавластями этой страны. Об этом рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский 16 июня на брифинге для журналистов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

«Мы планируем полететь в Денпасар на Бали. Работаем с авиавластями. Начало полетов на Бали — осень, сентябрь-октябрь. И еще одно направление [в проработке] — Гонконг», — сообщил генеральный директор компании.

В ближайшее время перевозчик также планирует открыть дополнительные рейсы из Красноярска, Иркутска, Владивостока в разные города Китая. Как пояснил Александровский, китайскую программу компания будет расширять, но «умеренно, с ожиданием того, когда будет принят безвиз и когда пассажиропоток увеличится».

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Накануне сообщалось, что «Аэрофлот» откроет прямые регулярные рейсы из Новосибирска на Пхукет (Таиланд). Они будут выполняться с 11 июля.

21 мая сообщалось, что, как рассказали «Известиям» в Ассоциации туроператоров России, пляжные страны Азии в этом году пользуются у россиян беспрецедентным спросом на лето, несмотря на наступивший там низкий сезон. Так, Таиланд, Мальдивы и Шри-Ланка впервые стали круглогодичными направлениями для туристов.

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