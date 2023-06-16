Глава Архангельской области сообщил о визите ЮНЕСКО летом в Кенозерье

Делегация ЮНЕСКО посетит летом этого года российский природный объект — Заповеданное Кенозерье. Об этом сообщил «Известиям» в пятницу, 16 июня, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

«Летом большая делегация ЮНЕСКО собирается приехать в Кенозерский парк и оценить то состояние, в котором всё находится. Это говорит о чем? О том, что, во-первых, с исторической точки зрения это место, действительно, отвечает высочайшим требованиям объекта культурного наследия ЮНЕСКО, а во-вторых это означает, что в последнее время оно управлялось соответствующим образом», — сказал он на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Цыбульский также выразил мнение, что возможное внесение в список ЮНЕСКО Кенозерского национального парка окажет влияние на туризм. По его словам, каждый объект культурного наследия — это «магнит», который является уникальным местом.

Глава Архангельской области добавил, что заявка была отправлена в январе прошлого года. Он выразил удивление, что, несмотря на санкции, запрос был одобрен и полностью соответствовал требованиям учреждения ООН.

О том, что Кенозерский национальный парк будет рассмотрен для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, стало известно в апреле. Источник, знакомый с ситуацией, тогда сообщил «Известиям», что Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО уже получила соответствующее уведомление о том, что объект точно будет рассмотрен на сессии 2024 года — там же Комитет всемирного наследия решит, вносить ли этот объект в список.