В Минцифры заявили об отсутствии предпосылок для блокировки WhatsApp в России

Вопрос блокировки в России мессенджера WhatsApp в настоящее время не обсуждается.Об этом сообщил 16 июня журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минцифры страны Максут Шадаев.

«Пока это не обсуждается», — отметил министр.

Он уточнил, что предпосылок для блокировки нет.

Кроме того, в начале этого года в Минцифры заявили, что не поддерживают блокировку видеохостинга YouTube на территории России.

Вместе с тем весной прошлого года в России были заблокированы Facebook, Instagram (принадлежат организации Meta, признанной в Российской Федерации экстремистской) и Twitter.

В марте 2022 года деятельность Meta была запрещена в России. Решение было принято после того, как стало известно, что компания разрешила в некоторых странах не блокировать призывы к насилию в отношении российских граждан и военных. Также, в соцсетях, принадлежащих Meta, неоднократно публиковались материалы с недостоверной информацией о ходе спецоперации и Вооруженных сил Российской Федерации.

В свою очередь, социальная сеть Twitter была заблокирована Роскомнадзором (РКН) на территории России 4 марта 2022 года. По данным РКН, там также распространялись призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.

Российские власти и Роскомнадзор на сегодняшний день не видят оснований для разблокировки зарубежных социальных сетей.