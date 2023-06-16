Власти Липецка пообещали снести сухие деревья при поступлении денег

В мэрии Липецка прокомментировали ситуацию со сносом сухой растительности. Список из 98 деревьев, которые могут представлять опасность, определили примерно 1 год назад. В городской администрации тогда говорили, что эти деревья или засохли, или опасно наклонились.

Под снос попали бархаты амурские, березы, ясени, клены, липы, рябины, тополя и яблони. Еще 17 деревьев нуждались санитарной обрезке, семь — в кронировании. Однако, как пишет GOROD48, прошел год, а ситуация не изменилась. Так, сухие деревья стоят вдоль пешеходных дорожек, склоняются над детскими площадками, угрожают посетителям Верхнего парка.

В администрации города подтвердили, что сухую растительность уничтожат, но точных сроков проведения работ не назвали. Как только выделят финансирование, опасные деревья будут снесены, сказали в мэрии.