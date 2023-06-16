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Карчаа рассказал подробности боя во время возвращения миссии МАГАТЭ с ЗАЭС

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, которая возвращалась с Запорожской АЭС, переждала начатое украинскими националистам боестолкновение, и после его завершения продолжила свое движение к линии боевого соприкосновения, где осуществила переход на подконтрольную Украине территорию. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал в пятницу, 16 июня, подробности инцидента.

«Украина нарушила режим тишины, который был заявлен ею до 18:00. Тот самый режим тишины, который Украина гарантировала», — сказал Карчаа в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, украинские националисты спровоцировали боестолкновение на линии боевого соприкосновения. Колонна остановилась переждать завязавшийся бой именно в целях недопущения создания рисков и угроз здоровью членов миссии, подчеркнул Карчаа.

«В настоящее время миссия находится в Запорожье. Все в порядке. Никаких пострадавших нет», — заключил советник гендиректора «Росэнергоатома».

Станционный осмотритель: что глава МАГАТЭ увидел на Запорожской АЭС
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Накануне Карчаа сообщил, что украинские боевики открыли огонь по миссии МАГАТЭ, когда они возвращались на Украину после посещения ЗАЭС, сообщается на сайте kp.ru.

В тот день делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС после подрыва Каховской ГЭС, это был уже третий подобный визит. По его итогам Гросси заявил, что ситуация на электростанции после разрушения ГЭС серьезная, однако уровень воды для охлаждения генераторов достаточный. Он отметил, что работы насосов не требуется.

Гендиректор агентства также рассказал, что осмотрел одну из поврежденных труб брызгального бассейна, где несколько дней назад были обнаружены осколки снаряда гаубицы М777 производства США, числящиеся на вооружении украинской армии. По его словам, специалисты миссии обнаружили как минимум три поврежденных участка труб, по которым проходит техническая вода для охлаждения отработанного ядерного топлива на ЗАЭС, в том числе внутри самих реакторов.

На прошлой неделе, 7 июня, Гросси заявлял, что разрушение Каховской ГЭС может негативно сказаться на Запорожской АЭС, лишив ее источников охлаждения, и спровоцировать повреждение реакторов. Он добавил, что во избежание «радиологических последствий» МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды в Каховском водохранилище и предложит свои меры по стабилизации ситуации.

Кроме того, Гросси сообщил, что агентство увеличит число инспекторов на станции после ЧП.

Запорожская АЭС использует воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов. После обрушения Каховской ГЭС в результате украинской атаки 6 июня уровень воды в водохранилище упал с 17 м до 11,27 м.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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