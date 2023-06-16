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Die Welt сообщила об отсутствии денег у Берлина для бюджета ЕС из-за помощи Киеву
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Артем Соколов о заявлениях Германии об отсутствии денег для бюджета ЕС

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