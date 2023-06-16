Артем Соколов о заявлениях Германии об отсутствии денег для бюджета ЕС

Артем Соколов о заявлениях Германии об отсутствии денег для бюджета ЕС

2023-06-16 11:54:49

2023-06-16 11:54:49

2023-06-16 11:54:49

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