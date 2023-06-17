Эксперт рассказал о вариантах инвестирования в драгоценные металлы

На инвестиционном рынке, помимо золота и серебра, представлены еще палладий и платина, отметил директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка. Эксперт рассказал «Известиям», какие есть преимущества и недостатки инвестиций в эти металлы.

«С ними (с палладием и платиной. — Ред.) можно как открыть обезличенные металлические счета, так и приобрести слитки и инвестиционные монеты — в этом плане банковские возможности те же, что и у традиционных драгоценных металлов. Хотя круг участников — финансово-кредитных учреждений, которые дают к ним доступ, — ограничен. За счет меньшей популярности у населения спред, то есть разница между ценой покупки и продажи, у палладия и платины больше, чем у того же золота. Поэтому возникает закономерный вопрос об инвестиционной привлекательности данных инструментов», — отметил эксперт.

Как объяснил Спинка, те драгметаллы, что торгуются на биржевых площадках, имеют обеспечение — слитки хранятся в национальном клиринговом центре (НКЦ). В пример он привел золото, у которого есть такое обеспечение.

«Что касается биржевых возможностей палладия и платины, то на валютной секции Мосбиржи торговые пары с их участием не встретить, их просто не существует. Зато там можно найти серебро. В этом случае данный металл — биржевая альтернатива золоту», —добавил он.

По его словам, возможностей по инвестированию в серебро столько же, сколько и в золото: обезличенные металлические счета, слитки, инвестиционные монеты, инвестиции через валютную секцию биржи.

«Если золото активно используется в золотовалютных резервах стран и при создании ювелирных украшений, то серебро — это важный промышленный металл. Есть даже такая теория, что за счет спроса на него серебро постепенно выровняется по стоимости с золотом. Естественно, тренд не долгосрочный, а с горизонтом 30–50 лет. Я думаю, что оценить эту гипотезу с геологической точки зрения затруднительно, она скорее показывает тренд — востребованность у серебра значительная», — сказал Спинка.

По его мнению, наиболее оптимальное соотношение той части инвестиционного портфеля, которая предусмотрена под драгметаллы, составляет три к одному, когда 75% приходится на золото, 25% — на серебро.

«Я считаю, что динамика изменения цен на палладий и платину более труднопрогнозируема. Если вы не являетесь экспертом по рынку драгоценных металлов, то инвестировать в них не стоит. Серебро и золото более понятные активы и триггеры их ценообразования проанализировать легче», —заключил эксперт.

Ранее, 13 июня, Спинка объяснил, что покупка золота в инвестиционный портфель оправданна, если оно приобретается с целью долгосрочного удержания. Он уточнил, что это консервативный инструмент, а также добавил, что не стоит выделять этому драгметаллу значительную долю в активах, достаточно 5–10%.