В Астраханской области 15 человек пострадали от укусов мошек

За две недели 15 жителей Астраханской области обратились к медикам с укусами мошек. Специалисты рекомендуют использовать репелленты при выходе на природу.

Пациенты поступили в больницу № 3 имени С.М. Кирова с различной степенью поражения после укуса мошки. По словам заведующей отделением острых отравлений Натальи Бухарцевой, после вредителей остаются широкие и неглубокие ранки, мошки не прокусывают кожу. При этом выделения насекомых токсичны, в местах укусов появляется отек, пишет «Астрахань 24». Существует вероятность развития тяжелой аллергической реакции, в том числе анафилактического шока и отека Квинке.

В случае укуса насекомого следует промыть пораженное место и приложить к отеку что-то холодное. Не следует чесать место укуса. При выходе в парк, выезде на садовый участок или в лес желательно выбирать закрытую одежду, а открытые участки кожи обрабатывать репеллентом. Кроме того, мошек отпугивают масла с запахом мяты, ванили и гвоздики.