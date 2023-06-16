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ПСБ поддержит социальные программы для ветеранов специальной военной операции

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ПСБ поддержит социальные программы фонда «Защитники Отечества», направленные на помощь ветеранам специальной военной операции. Соглашение о сотрудничестве между банком и фондом подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Документ предполагает участие ПСБ в социально-значимых проектах, связанных с профессиональной переподготовкой ветеранов, получением ими дополнительного образования, а также с созданием условий для трудоустройства участников СВО.

По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, соглашение позволит «объединить усилия банка и фонда для адресной помощи» тем, кто отстаивал интересы страны в ходе СВО — ветеранам и их семьям. «Будем вести масштабную совместную работу по реализации социальных мероприятий для военнослужащих, которые возвращаются с поля боя, оказывать необходимую поддержку с учетом жизненной ситуации на всей территории присутствия банка, в том числе в новых регионах России», — сказал Фрадков.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, что организации поступают различные запросы, связанные не только с медицинской поддержкой, лекарственным обеспечением и психологической помощью ветеранов, но и с социальной реабилитацией, содействием в переобучении и трудоустройстве.

«В работе фонда мы берем за основу не формальный статус, а реальное положение каждого отдельного человека, индивидуально рассматриваем каждую жизненную ситуацию. Соглашение с ПСБ позволит нам значительно расширить возможности для поддержки защитников Отечества», — подчеркнула Цивилева.

Фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» был создан весной этого года. Филиалы организации работают во всех регионах России. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении ими мер поддержки. Наблюдательный совет фонда возглавляет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

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