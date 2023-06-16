ВТБ и РГПУ им. А. И. Герцена договорились о сотрудничестве

Банк ВТБ и Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена в пятницу, 16 июня, подписали соглашение о стратегическом партнерстве на полях Петербургского международного экономического форума.

Документ подписали зампред ВТБ Анатолий Печатников и ректор университета им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

Соглашение закрепляет дальнейшее долгосрочное сотрудничество сторон в рамках взаимного партнерства, информационной и экспертной поддержки с целью продвижения совместных инициатив.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.