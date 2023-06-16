Генпрокурор РФ анонсировал новый вид надзора по защите бизнеса

Генеральная прокуратура РФ разработала проект ведомственного приказа о проактивном надзоре прокуроров в защиту прав бизнеса, заявил 16 июня генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам генпрокурора, новый вид надзора необходим, чтобы предупреждать нарушения, а не только реагировать на уже совершенные.

«Для соблюдения баланса интересов общества, бизнеса и государства по моему поручению разработан проект ведомственного приказа о защите прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Его положения направлены на выстраивание проактивного надзора, целью которого является не реакция на уже свершившиеся нарушения, а на их предупреждение и недопущение негативных последствий», — отметил Краснов.

Генпрокурор подчеркнул, что приказ подпишут, как только он пройдет процедуру общественного обсуждения.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. Президент России Владимир Путин выступит 16 июня на пленарной сессии форума.