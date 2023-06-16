Татарстан вошел в тройку лидеров по инвестклимату в 2023 году

Татарстану удалось сохранить лидирующие позиции в рейтинге регионов по инвестиционному климату в 2023 году. Республика занимает второе место. Национальный рейтинг состояния инвестклимата российских регионов был озвучен в рамках Петербургского международного экономического форума.

ИА «Татар-информ» уточняет, что при формирования рейтинга эксперты проанализировали 70 показателей субъектов РФ по различным направлениям, таким как регуляторная среда, поддержка малого предпринимательства, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы. Данные получали путем опроса представителей бизнеса. Учитывались и данные статистики.

Татарстан входит в топ-3 регионов — лидеров состояния инвестклимата уже восемь лет подряд. С 2017 года республика занимает второе место после Москвы, отмечает Inkazan.ru.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее, в середине мая, были опубликованы результаты исследования Фонда развития гражданского общества, подготовленного на основе данных Росстата за 2021 и 2022 годы. По этим данным, топ-5 рейтинга 35 самых инвестиционно-активных регионов РФ возглавили Иркутская область, Якутия, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.