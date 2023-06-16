Подмосковье стало рекордсменом по числу социальных предпринимателей

В Московской области около 900 компаний сектора малого и среднего предпринимательства имеют статус социальных. Это является абсолютным рекордом.

Как сообщила глава регионального министерства инвестиций, промышленности науки Екатерина Зиновьева, чьи слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», 243 компании получили статус социальных впервые. А вообще, сообщила Зиновьева, регион становится лидером по числу социальных предпринимателей уже несколько лет подряд.

Ранее, 31 мая, сообщалось, что Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства за первые три месяца 2023-го года. Первое место занимает Москва (44 млрд рублей и почти 1,3 тыс. получателей), второе — Санкт-Петербург (17,3 млрд и 518 субъектов МСП), а третье досталось Московской области (13,6 млрд и 468 предприятий).