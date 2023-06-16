Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Ульяновской области

Синоптики прогнозируют потепление на территории Ульяновской области. В регионе сохраняется оранжевый уровень погодной опасности.

Максимальная температура воздуха 16 июня составит +27 градусов. Ожидается облачность с прояснениями, местами вероятен дождь. Скорость ветра увеличится до 12 м/с. Об этом пишет Ulpravda.ru.

Ранее синоптики спрогнозировали жару до +30 градусов в Московской области в выходные. Осадки в регионе не ожидаются, вероятен слабый ветер.