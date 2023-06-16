Феромонные ловушки для вредителей установили в районе Тверской области

Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории Фировского лесничества проводится в Тверской области. Специалисты Россельхознадзора установили 15 феромонных ловушек для вредителей.

С помощью ловушек эксперты намерены выявить наличие очагов распространения карантинных насекомых. В их числе — усачи рода Monochamus, сибирский шелкопряд, непарный шелкопряд. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Ловушки будут сняты спустя три недели для проведения идентификации видового состава собранных насекомых.

В Волгоградской области специалисты выявили увеличение численности саранчи в хуторе Краснодонском Иловлинского района. Для борьбы с вредителями задействована авиация, с помощью которой специальные вещества распыляют с воздуха.