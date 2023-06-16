В ПСБ рассказали о проекте «Женское лидерство в инвестициях»

Выступая на сессии «Женщины в промышленном развитии: новые горизонты» в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, координатор проекта «Женское лидерство в инвестициях» Вера Подгузова рассказала о предстоящем запуске «Магазина женских инвестиций». Он заработает в рамках развития проекта «Женское лидерство в инвестициях», реализуемого под патронажем Евразийского Женского Форума.

«Наш проект „Женское лидерство в инвестициях“ развивается, и одним из важных этапов станет запуск „Магазина женских инвестиций“, который поможет женщинам разобраться в том, как они могли бы вкладывать средства в бизнес — в женский и не только, в расширение промышленных возможностей различных регионов, в развитие региональных экономик с акцентом на „длинных“ деньгах для получения дохода в будущем, для сохранения и приумножения средств», — заявила Вера Подгузова.

По словам Подгузовой, сегодня женщины по-прежнему нуждаются в повышении финансовой грамотности и в создании условий для развития карьеры, особенно в традиционно «мужских» отраслях.

«Есть сложившийся стереотип, что в промышленности работают преимущественно мужчины. Наибольший процент сотрудников-женщин из всех отраслей промышленности наблюдается в нефтегазовом секторе, угольной энергетике и электроэнергетики. Все остальные отрасли в меньшей степени привлекают женщин сотрудников. Эту ситуацию надо менять — давать женщинам возможность строить карьеру в промышленных направлениях, давать необходимое обучение. Также необходима поддержка женщин, которые хотят развиваться в сфере предпринимательства», — пояснила Вера Подгузова.