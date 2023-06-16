Подписание соглашения о партнёрстве между ВТБ и Российским государственным педагогическим университетом Герцена

Подписание соглашения о партнёрстве между ВТБ и Российским государственным педагогическим университетом Герцена

2023-06-16 10:48:45

2023-06-16 10:48:45

2023-06-16 10:48:45

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