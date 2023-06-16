ВСУ атаковали больницу в Новой Каховке дронами-камикадзе

Три украинских беспилотника атаковали больницу в Новой Каховке. Об этом сообщили в оперштабе администрации города 16 июня.



Один человек контужен, трое получили легкие ранения. Медперсонал не пострадал. Повреждено остекление здания.



Как сообщается, на момент атаки в больнице находились мирные жители. Всем пострадавшим оказывается медпомощь.

Накануне стало известно, что местный житель села Озеряновка, входящего в состав Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР), ранен в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В селе также было повреждено несколько жилых домов, газопровод и храм.



Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.