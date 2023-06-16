Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Аэрофлот» создаст собственную лизинговую компанию для выкупа западных самолетов
Общество
Суд в Москве отпустил экс-совладельца «Кофе Хауз» и «Азбуки вкуса» под домашний арест
Мир
Си Цзиньпин встретится с Биллом Гейтсом 16 июня
Армия
Более 10 тыс. военнослужащих получили спецвыплаты за уничтожение техники ВСУ
Мир
Die Welt сообщила об отсутствии денег у Берлина для бюджета ЕС из-за помощи Киеву
Мир
Захарова предрекла коллапс и диктатуру в случае прихода к однополярному миру
Мир
В Кремле указали на открытость Путина к контактам по вопросу украинского конфликта
Политика
Путин на ПМЭФ встретится с президентом ОАЭ
Экономика
Греф указал на максимально успешное прохождение экономикой РФ трудного периода
Армия
«Известия» показали госпиталь для спасения жизней бойцов в полевых условиях
Происшествия
ВСУ атаковали больницу в Новой Каховке дронами-камикадзе
Политика
Кремль анонсировал встречу Путина с делегацией стран Африки в Петербурге 17 июня
Сюжет:

ПСБ поддержит специалистов российской радиоэлектронной отрасли

0
Фото: Getty Images/ilkercelik
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ПСБ предоставит инструменты финансовой поддержки сотрудникам «Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Соглашение о сотрудничестве заключено в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Документ нацелен на привлечение высококвалифицированных кадров в радиоэлектронную отрасль и предусматривает, в частности, разработку мотивационных программ.

Соглашение подразумевает взаимодействие сторон в сфере комплексного банковского обслуживания, включая зарплатный проект и предоставление сотрудникам КРЭТ банковских продуктов на льготных условиях, включая программы ипотечного и потребительского кредитования.

Старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц отметил, что «сегодня в радиоэлектронной отрасли заняты тысячи человек — молодых конструкторов, высококлассных инженеров и технических специалистов, многие из них работают на предприятиях КРЭТ, создавая передовые отечественные разработки». ПСБ готов предоставить концерну ряд финансовых программ «для развития кадрового потенциала и формирования долгосрочной мотивации сотрудников», добавил Маркарянц.

По словам гендиректора КРЭТ Александра Пана, «в ближайшей перспективе у концерна большие планы по развитию мотивационных корпоративных программ, включая системы мотивации молодых специалистов, единую систему привлечения новых кадров в отрасль, повышение лояльности персонала». «В этой работе важна роль надежного финансового партнера, в том числе его консультационная поддержка по наилучшим рыночным практикам с учетом экономики концерна», — заключил Пан.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023