ПСБ поддержит специалистов российской радиоэлектронной отрасли

ПСБ предоставит инструменты финансовой поддержки сотрудникам «Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Соглашение о сотрудничестве заключено в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Документ нацелен на привлечение высококвалифицированных кадров в радиоэлектронную отрасль и предусматривает, в частности, разработку мотивационных программ.

Соглашение подразумевает взаимодействие сторон в сфере комплексного банковского обслуживания, включая зарплатный проект и предоставление сотрудникам КРЭТ банковских продуктов на льготных условиях, включая программы ипотечного и потребительского кредитования.

Старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц отметил, что «сегодня в радиоэлектронной отрасли заняты тысячи человек — молодых конструкторов, высококлассных инженеров и технических специалистов, многие из них работают на предприятиях КРЭТ, создавая передовые отечественные разработки». ПСБ готов предоставить концерну ряд финансовых программ «для развития кадрового потенциала и формирования долгосрочной мотивации сотрудников», добавил Маркарянц.

По словам гендиректора КРЭТ Александра Пана, «в ближайшей перспективе у концерна большие планы по развитию мотивационных корпоративных программ, включая системы мотивации молодых специалистов, единую систему привлечения новых кадров в отрасль, повышение лояльности персонала». «В этой работе важна роль надежного финансового партнера, в том числе его консультационная поддержка по наилучшим рыночным практикам с учетом экономики концерна», — заключил Пан.