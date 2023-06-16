Проверку по факту массовой гибели птиц проводят в Вологодской области
Специалисты управления ветеринарии устанавливают причины массовой гибели птиц под Вологдой. Тушки пернатых были обнаружены в поселке Грибково.
По словам местных жителей, погибли вороны, грачи и галки. Об этом сообщает ИА FlashNord. Эксперты взяли пробы для исключения высокопатогенного птичьего гриппа.
По предварительной версии, к массовой гибели птиц могло привести использование нового препарата для дератизации на местной птицефабрике.
Проверка по факту массовой гибели чаек проводится в Рязанской области. Трупы птиц были обнаружены в прибрежных зонах реки Оки.