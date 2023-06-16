В компании «Россети» рассказали о нюансах развития «зеленой» энергетики

При дальнейшем развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ-генерации) необходимо оценивать не только стоимость самого проекта, но и влияние на сети, потребителей, а также наличие объектов традиционной генерации, участвующих в электроснабжении смежных территорий. Об этом заявил заместитель гендиректора по инвестициям и капитальному строительству компании «Россети» Алексей Мольский на сессии Петербургского международного экономического форума «Возобновляемая энергетика: низкие цены на электроэнергию или технологический суверенитет».

По словам Мольского, в России в последние годы наблюдается активное развитие «зеленой» энергетики. В 2022 году «Россети» обеспечили выдачу в сеть более 380 МВт мощности ВИЭ-генерации.

«Россети» оказывают поддержку развитию «зеленой» энергетики, в первую очередь через механизм приобретения на розничном рынке энергии, произведенной ВИЭ, для компенсации части потерь по стоимости.

«Электросетевой комплекс в полной мере готов к технологическому присоединению и обеспечению выдачи мощности ВИЭ на оптовый рынок. При этом должны быть учтены интересы и возможности участников энергорынка. В первую очередь следует отметить целесообразность развития «крупных» проектов в области возобновляемой энергетики, мощность которых может передаваться по магистральным сетям на большие расстояние для покрытия спроса в ЕЭС России», — отметил Алексей Мольский.

Мольский также указал, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) эффективны, если их использовать для электроснабжения удаленных территорий, в том числе в составе автономных гибридных энергетических установок. Такие проекты реализуются компанией в регионах Сибири и Дальнего Востока. При этом их развитие требует уточнения нормативно-правовой базы, констатировал спикер.

Он также сообщил, что группа «Россети» активно участвует в развитии микрогенерации: в сотрудничестве с производителями оборудования реализуются проекты ВИЭ-генерации малой мощности «под ключ».