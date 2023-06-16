Реклама
Прямой эфир
Авто
В московском каршеринге появились электромобили «Москвич 3e»
Общество
Генпрокурор РФ анонсировал новый вид надзора по защите бизнеса
Экономика
Голикова заявила о 6 млн занятых с заработком ниже уровня МРОТ
Армия
Более 10 тыс. военнослужащих получили спецвыплаты за уничтожение техники ВСУ
Экономика
В Гознаке заявили о завершении модернизации рублевых банкнот до конца года
Мир
Экс-глава МИД Австрии заявила о находящейся в коме мировой дипломатии
Экономика
Силуанов заявил о росте реальных доходов россиян с конца 2022 года
Туризм
В ОАЭ выразили надежду принять в 2023 году 1 млн российских туристов
Экономика
Греф указал на максимально успешное прохождение экономикой РФ трудного периода
Экономика
Глава «Аэрофлота» предложил отрасли попробовать жить без госсубсидий
Экономика
Стасишин заявил о росте строящегося ИЖС на территории России
Политика
Путин начал встречу с президентом ОАЭ на ПМЭФ-2023
Сюжет:

В компании «Россети» рассказали о нюансах развития «зеленой» энергетики

0
Фото: «Россети»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При дальнейшем развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ-генерации) необходимо оценивать не только стоимость самого проекта, но и влияние на сети, потребителей, а также наличие объектов традиционной генерации, участвующих в электроснабжении смежных территорий. Об этом заявил заместитель гендиректора по инвестициям и капитальному строительству компании «Россети» Алексей Мольский на сессии Петербургского международного экономического форума «Возобновляемая энергетика: низкие цены на электроэнергию или технологический суверенитет».

По словам Мольского, в России в последние годы наблюдается активное развитие «зеленой» энергетики. В 2022 году «Россети» обеспечили выдачу в сеть более 380 МВт мощности ВИЭ-генерации.

«Россети» оказывают поддержку развитию «зеленой» энергетики, в первую очередь через механизм приобретения на розничном рынке энергии, произведенной ВИЭ, для компенсации части потерь по стоимости.

«Электросетевой комплекс в полной мере готов к технологическому присоединению и обеспечению выдачи мощности ВИЭ на оптовый рынок. При этом должны быть учтены интересы и возможности участников энергорынка. В первую очередь следует отметить целесообразность развития «крупных» проектов в области возобновляемой энергетики, мощность которых может передаваться по магистральным сетям на большие расстояние для покрытия спроса в ЕЭС России», — отметил Алексей Мольский.

Мольский также указал, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) эффективны, если их использовать для электроснабжения удаленных территорий, в том числе в составе автономных гибридных энергетических установок. Такие проекты реализуются компанией в регионах Сибири и Дальнего Востока. При этом их развитие требует уточнения нормативно-правовой базы, констатировал спикер.

Он также сообщил, что группа «Россети» активно участвует в развитии микрогенерации: в сотрудничестве с производителями оборудования реализуются проекты ВИЭ-генерации малой мощности «под ключ».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023