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Природный пожар площадью 1,5 тыс. кв. м потушили в Заполярье

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В городе Заполярном Мурманской области произошел пожар на площади 1,5 тыс. кв. м. Горели сухая трава, торф и частично лес.

Как сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании в районе бывшего совхоза «Северный» поступило в 15:50 15 июня. Пожар удалось ликвидировать лишь в 22 часа.

С огнем боролись 18 человек личного состава и три единицы техники. Причина случившегося сейчас устанавливается.

Ранее, 14 июня, произошел крупный пожар в Зеленоборском Мурманской области, на территории лодочных гаражей. Пострадали 15 деревянных гаражей и 20 одноэтажных хозяйственных построек. Пожар разгорелся в 100 м от жилого дома, существовала угроза перехода огня на строение.

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