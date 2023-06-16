Захарова заявила об использовании Вашингтоном своих партнеров по НАТО

США не считают себя равными другим странам НАТО, они используют своих партнеров и предают их. Об этом заявила «Известиям» в пятницу, 16 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

«Посмотрите, блок НАТО, разве США считают себя равными или других по этому блоку равными себе? Да нет, конечно, и это не зависит от проходов какого-то одного президента. Другой президент будет думать иначе? Ничего подобного», — сказала Захарова.

В пример она привела экс-лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, который, по ее словам, приезжал в НАТО, потребовал от них оплаты услуг государства по поддержанию безопасности, несмотря на то, что «никто не понял, о какой безопасности идет речь», собрал по 2% от ВВП с каждой страны и уехал.

Также Захарова выразила мнение, что нынешнему президенту США Джо Байдену «вообще ничего неинтересно».

Кроме того, она напомнила о скандале с румынским дипломатом, который назвал «африканской группой» обезьян, увидев их в окно. После этого его отозвали из Кении.

«Это не неудачная шутка, это не грубость, которую позволил себе человек. <...> Это их внутренняя идеология. Они так продолжают смотреть на мир. Поэтому нам кажется, это театр абсурда, а они даже не понимают, что не так», — отметила дипломат.

Кроме того, по мнению Захаровой, глобальные форумы, включая Давос, превратились в «междусобойчики», призванные защищать интересы золотого миллиарда, в отличие от ПМЭФ. Она также напомнила о высказывании главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заметившего в прошлом году, что Европа — это прекрасный сад, а окружающий ее мир — джунгли. Однако в позициях будущего, о которых говорят из России, будет другой вектор развития, добавила Захарова.

«Мы считаем, что такого не может быть, нам просто сложно в это поверить, потому что мы совершенно на других основах выросли и у нас другие ценности», — заключила Захарова.

Накануне дипломат на ПМЭФ во время круглого стола выразила мнение, что западные страны пытаются построить глобальную антиутопию. По ее мнению, Вашингтон санкционировал процессы, которые завершатся диктатурой посредством цифровизации.

До этого, 27 мая, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер сообщил, что страны мира не согласны с позицией Соединенных Штатов Америки о собственной праведности и отсутствии эгоистических целей во внешней политике.

Ранее, 24 мая, президент РФ Владимир Путин заявил, что международная обстановка на сегодняшний день характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Россия против такого развития событий. По его словам, альтернатива состоит в укреплении стабильности в мире.

В апреле китайская газета Global Times указывала на провал попыток США сохранить гегемонию. В статье указано, что вне зависимости от интересов США голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше.

В марте Global Times заявила, что США сами провоцируют глобальную тенденцию к отказу от доллара. Они используют валюту в качестве инструмента принуждения во всем мире.

Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт 7 марта указал, что США не желают возвращения многополярного мира, предпочитая остаться без сильных соперников. Вашингтон не хочет отказываться от своего статуса незаменимой державы. При этом многие мировые лидеры, в том числе и европейские, стремятся к многополярности.