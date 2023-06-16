Жительница Самары отдала мошенникам 23 млн рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении домохозяйки. Женщина лишилась 23 млн рублей.

Злоумышленник обратился к потерпевшей через мессенджер и предложил дополнительный заработок. С апреля по июнь женщина 1981 года рождения считала, что играет на бирже, и перечисляла денежные средства на посторонние счета. Часть денег самарчанка взяла в кредит и одолжила у знакомых. Об этом сообщает НИА «Самара».

Вывести «заработок» женщине не удалось. В связи с этим она обратилась в полицию. В правоохранительных органах напоминают, что предложение высокого заработка от игры на бирже — весьма распространенный способ мошенничества. Граждан просят быть внимательными и не верить в предложения дохода по телефону.

В Комсомольске-на-Амуре 60-летний мужчина лишился 5,58 млн рублей из-за мошенников. Потерпевший согласился оформить кредиты и перевести средства на «безопасный» счет.