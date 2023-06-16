Тамбовский чиновник превысил полномочия при строительстве набережной

В Мичуринске Тамбовской области чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве ландшафтного парка-набережной в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Уголовное дело возбудили по результатам проверки освоения предоставленных для строительства субсидий. Так, установлено, что по условиям контракта, заключенного в 2019 году, древесные отходы в объеме более 1 тыс. т подлежат транспортировке для утилизации на специальном полигоне. Однако подрядчик перевозить их не стал, а захоронил в котлованах на месте работ.

Начальник отдела реализации проектов подписал и заверил подрядчику акты о приемке выполненных работ. При этом он знал, что это не соответствует действительности, но оплатил фактически невыполненные работы стоимостью более 400 тыс. рублей.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру» со ссылкой на региональную прокуратуру.