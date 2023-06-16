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Захарова назвала форум в Давосе междусобойчиком для золотого миллиарда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Многополярный мир, к которому стремится Россия, можно начинать строить только здесь, в частности на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), поскольку Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе в нынешних обстоятельствах начинает утрачивать свою значимость. Об этом заявила «Известиям» 16 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ.

«Если возьмете Давос, вы увидите, что это бесконечные междусобойчики относительно того, как оградить интересы золотого миллиарда от всего остального мира, как сделать так, чтобы остальной мир обслуживал золотой миллиард», — прокомментировала она.

Дипломат отметила, что международные форумы должны объединять людей. И в идею ПМЭФ заложена именно такая суть.

«А почему? Потому что это идеология нашей страны. Нашей внешней политики, наших международных отношений. Объединение, равенство возможностей при многообразии, но соединении и поиск точек соприкосновения. Поэтому, конечно, именно эта идеология сейчас прокладывает себе путь в мире, это битва, это битва подходов, это битва философии, это битва за будущее, каким оно будет», — заявила представитель МИД РФ.

Она также напомнила высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заметившего в прошлом году, что Европа — это прекрасный сад, а окружающий ее мир —джунгли. Однако в позициях будущего, о которых говорят из России, совсем другой вектор, указала Захарова.

«Будет ли оно опять же закреплять уже на новых позициях тот самый старый колониализм, империализм, который формулируется в том, что есть, так сказать, хозяева, а есть — рабы, и это всё экстраполируется на международную политику. Или мы равны перед законом, мы прекрасны в нашем многообразии, но это не мешает нашему единству, понимаете?» — резюмировала дипломат.

«Коллективный Запад разочарован тем, что теряет свои позиции»
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Ранее, 12 июня, основатель Глобального института будущего Чандран Наир заявил, что западные страны, отрицающие новую реальность, ожидает «великая расплата». Он отметил, что в настоящее время формируются «предпосылки для великой расплаты» западных стран. По словам автора статьи, коллективный Запад живет в созданном ими пузыре «отрицания реальности», однако им пора осознать, что мир уже не такой, каким он был после окончания холодной войны.

23 мая президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Россия станет одной из опор нового многополярного мира. Он отметил, что мир больше не однополярен. При этом, по его словам, существует Россия, которая «не хочет, чтобы ею управляли, разделяли ее, чтобы с ней сделали то же, что и с бывшей Югославией, чтобы ее бомбардировало НАТО».

В октябре 2022 года Боррель сравнил «привилегированную» Европу с садом, а окружающий ее мир — с джунглями. Он заявил, что так называемые джунгли могут вторгнуться в «сад», если с ними не взаимодействовать. Однако впоследствии глава евродипломатии извинился за это расистское высказывание.

Захарова тогда указала, что этот «сад», о котором говорил Боррель, появился за счет варварского отношения к разграблению остального мира. Дипломат подчеркнула, что именно эта логика сегрегации и философия превосходства легли в основу фашизма и нацизма.

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