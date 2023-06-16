Судьбу 300 деревьев решила специальная «зеленая комиссия» в Саратове

В Саратове в пятницу, 16 июня, пройдет заседание комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений. Подобные встречи проводятся в городе каждую неделю.

В рамках повести — рассмотрение 24 заявок на снос и обрезку деревьев. Заявителями выступают районные администрации и муниципальные предприятия. Планируется вырубить 139 деревьев и 151 — обрезать.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», 9 мая крупная ветка дерева обрушилась в городском парке на девятилетнюю девочку и 80-летнюю женщину. Они погибли. Травмы получили девочки пяти и восьми лет, а также 42-летняя женщина.

После этого власти решили вырубить в парке 15 деревьев. Однако «зеленая комиссия» удовлетворила запрос частично, выдав разрешение на вырубку 13 деревьев и обрезку 88.