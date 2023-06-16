Власти Карелии подключились к спасению нерпы на Ладоге

Несколько ведомств Карелии подключились к операции по спасению нерпы на Ладоге. Специалисты республиканского минприроды, Росрыболовства и Росприроднадзора принимают участие в мероприятиях, сообщает ИА «Карелinform».

Нерпу заметили на берегу озера в районе деревни Юляристиоя в четверг, 15 июня. О судьбе животного тут же начали беспокоиться местные жители. Они рассказали, что нерпа «еле живая» и ей срочно нужна помощь.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что в Алтайском крае спасли двухмесячного медвежонка, который не мог передвигаться самостоятельно из-за травмы лапы. Раненое животное обнаружили инспекторы по охотничьему надзору Алтайского края. Без родителей медвежонок мог погибнуть, поэтому было принято решение изъять его из дикой природы. Животное по рекомендации Росприроднадзора передали на лечение в общественную организацию помощи диким животным «Ноев ковчег».