В Запорожье, временно подконтрольном Киеву, сложилась тревожная обстановка, происходят репрессии. Об этом в пятницу, 16 июня, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Рогов подчеркнул, что в настоящее время в городе «идет расправа над мирным населением».

Ранее, 14 июня, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг. Он сообщил, что к этому моменту боевые действия идут на Времевском выступе на границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).

11 июня американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что ВСУ понесли большие потери при попытках наступления в Запорожской области, что стало неприятной новостью для украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский 10 июня подтвердил начало контрнаступления. Об этом он сказал во время пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве. Однако подробностей наступательной операции он не привел.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.