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Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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В Запорожье, временно подконтрольном Киеву, сложилась тревожная обстановка, происходят репрессии. Об этом в пятницу, 16 июня, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Рогов подчеркнул, что в настоящее время в городе «идет расправа над мирным населением».

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Ранее, 14 июня, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг. Он сообщил, что к этому моменту боевые действия идут на Времевском выступе на границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).

11 июня американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что ВСУ понесли большие потери при попытках наступления в Запорожской области, что стало неприятной новостью для украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский 10 июня подтвердил начало контрнаступления. Об этом он сказал во время пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве. Однако подробностей наступательной операции он не привел.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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