Власти Томска назвали санитарной вырубку деревьев в лесопарке

Власти Томска дали разъяснения относительно вырубки деревьев в лесопарке Солнечный, которая ведется с использованием тяжелой техники. В пресс-службе мэрии РИА «Томск» заявили, что работы проводятся в рамках обустройства Тропы здоровья. Скоро в парке появятся щебеночные дорожки, садовые диваны, будут оборудованы входные группы.

Агентство поясняет, что в редакцию обратилась жительница города, которая проживает рядом с лесопарком. Она обратила внимание на строительные работы в парковой зоне. Это запрещено, поскольку территория имеет статус особо охраняемой природной территории.

В мэрии рассказали, что первая очередь работ включает в себя расчистку территории от кустарников и мелколесья, санитарную чистку, обустройство щебеночных дорожек с покрытием из отсева. Так, будут проложены дорожки шириной 3 и 1,5 м общей протяженностью 2321 м.

Кроме того, запланированы обустройство семи входов-выходов со стороны Иркутского тракта и установка семи садово-парковых диванов.

Ранее сообщалось, что Тропу здоровья в микрорайоне Солнечный благоустроят в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Работы выполнит компания «Профи» на сумму порядка 4,7 млн рублей. Срок окончания — конец августа этого года.

Всего же до конца 2023 года в городе планируют отремонтировать семь участков дорог общей площадью 153 тыс. кв. м.