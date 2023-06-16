Барнаульские конструкторы изменили дизайн вагона будущего трамвая

В Барнауле началась сборка кузова будущего трамвая. Дизайнеры изменили внешний вид вагона и внутренний салон, сделав акцент на лаконичности и комфорте.

Как уточняет altapress.ru, теперь в салоне есть три зоны размещения пассажиров, в том числе для маломобильных групп населения. Работу планируется завершить в начале 2024 года.

По словам гендиректора ИСК «Союз» Владимира Отмашкина, предприятию удалось найти поставщика комплектующих. В будущем при выходе завода на полную загрузку планируется производить 10–12 трамваев в год.

Ранее сообщалось, что Алтай вошел в топ-35 инвестиционно активных регионов. Его составил Фонд развития гражданского общества на основе данных Росстата по итогам 2021 и 2022 годов.