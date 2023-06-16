Суд в Москве отпустил экс-совладельца «Кофе Хауз» и «Азбуки вкуса» под домашний арест

Мещанский суд Москвы не нашел оснований для продления срока ареста бывшего совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, в связи с чем бизнесмен освобожден из СИЗО и отправлен под домашний арест. Как уточнили 16 июня в пресс-службе суда, для него будет установлен ряд ограничений.

«Мещанский районный суд Москвы отказал следствию в продлении в отношении обвиняемого Якубовского меры пресечения в виде содержания под стражей и избрал в отношении него домашний арест на срок до 14 августа», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Судьи запретили Якубовскому пользоваться интернетом и мобильной связью, а также общаться с иными людьми, кроме близких родственников, адвокатов, сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), правоохранительных органов и судов.

Ранее, 20 апреля, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере Якубовский решением Мещанского суда Москвы был арестован на два месяца.

О задержании Кирилла Якубовского стало известно ранее тем же днем. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

Кирилл Якубовский в 1990-х стал заместителем председателя правления Экспобанка. Позднее он стал основным совладельцем этого кредитного учреждения. С 2008 года бизнесмен был совладельцем холдинга, который контролировал в том числе розничную сеть «Азбука вкуса». Летом 2014 года Якубовский продал свою долю партнерам, а также свои активы сети «Кофе Хауз», которая перешла под контроль владельца «Шоколадницы».