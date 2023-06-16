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Генсек кабмина Японии не ответил на вопрос о поставках в США снарядов для Украины

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно не прокомментировал информацию о передаче США боеприпасов, которые впоследствии могут быть отправлены на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal 15 июня.

«Мы в курсе таких публикаций, но мы не в состоянии ответить на вопросы о коммерческих сделках отдельных компаний, в том числе о том, так это или нет», — сказал он.

Как говорится в материале, Япония рассматривает возможность передачи США снарядов для контрнаступления Украины. Отмечается, что Токио рассчитывает направить Вашингтону снаряды калибра 155 мм в рамках подписанного в 2016 году двустороннего соглашения, согласно которому страны могут производить обмен боеприпасами. При этом сроки поставки и количество снарядов не уточняются.

Япония предоставляла Украине бронежилеты, каски и другую нелетальную военную помощь, однако вопрос предоставления оружия может стать политически чувствительным, так как избиратели не хотят быть вовлеченными в зарубежные конфликты, отмечается в публикации.

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Ранее, 9 июня, посол Японии Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД РФ в связи с решением Токио о начале поставок военной техники на Украину. Как подчеркнули российские дипломаты, администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды, решив поставлять оружие Украине, должна быть готова разделить ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России.

О решении Японии передать Украине 100 единиц военной техники стало известно 24 мая после встречи посла Украины Сергея Корсунского и японского главы минобороны Тоширо Ино. Отмечалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат вездеходы, погрузочные машины и грузовики. Также силам ВСУ передадут 30 тыс. продовольственных пайков.

2 июня агентство Reuters сообщило, что, несмотря на запрет экспорта военных товаров из Японии, США нашли способ, как наладить поставки тротила для 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые Вашингтон намерен поставлять Киеву.

21 мая в офисе президента Украины Владимира Зеленского по итогам его переговоров с Кисидой на саммите G7 в Хиросиме сообщали, что совокупный объем финансовой помощи, который Токио выделил Киеву, составляет $7,6 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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